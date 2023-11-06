​Із початку повномасштабної війни СБУ заблокувала 76 ботоферм з аудиторією 3 млн фейкових акаунтів

Росія створює національну систему кібернападу, щоб залучати до хакерської діяльності навіть студентів.

Упродовж 2022-2023 років Служба безпеки заблокувала діяльність 76 ботоферм, які діяли на території нашої держави та відпрацьовували проросійські наративи.

Про це розповів начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк у коментарі для United24.

"Ворог регулярно намагається розхитати ситуацію в інформаційному просторі України. Один із інструментів такого впливу – це за рахунок ботоферм, які розганяють проросійські наративи в інтернеті. З початку повномасштабного вторгнення рф СБУ заблокувала уже 76 таких ботоферм загальною потужністю понад 3 млн акаунтів", – повідомив Вітюк.

За його словами, СБУ успішно протидіє ворогу у кіберпросторі, регулярно відбиваючи масовані атаки на державні ресурси, об’єкти критичної інфраструктури, телекомунікаційні компанії тощо.

Зокрема, за 10 місяців 2023 року СБУ нейтралізувала вже майже 4 тис. кібератак.

Водночас Департамент кібербезпеки СБУ володіє інформацією, що Росія створює національну систему кібернападу, впроваджуючи відповідні предмети в освітні програми навчальних закладів, щоб залучати до хакерської діяльності навіть студентів. Все це відбувається під контролем спецслужб.

"Це вже тепер не тільки про кадрових спецслужбістів. У нас є інформація, що в низці освітніх закладів вже викладають предмети «кібератаки на цивільну інфраструктуру». Вони хочуть наростити масштаби атак і кількість людей, які можуть це професійно робити. До речі, навчають як атакувати не лише українські системи, а і країн партнерів", - зазначив Вітюк.

Це при тому, що тисячі російських хакерів, зокрема й кіберзлочинці, найняті Росією, вже працюють проти України. Вони фінансуються спецслужбами, чиї дослідницькі лабораторії та інститути допомагають розробляти засоби кібервпливу.

"Їхня мотивація – не хакінг заради грошей, а знищення нашої держави. А при такому підході від російської кіберагресії серйозно страждатимуть й інші країни", - додав Вітюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ використовує програмне забезпечення “Infamous Chisel” для викрадення військової інформації в Україні.