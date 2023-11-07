Головне за ніч та ранок вівторка, 7 листопада: оборона Авдіївки, 78 бойових зіткнень

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 16 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке Донецької області, де Сили оборони відбили понад 20 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог здійснив понад 25 невдалих атак у районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала шести ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та одного – по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ уразили три артилерійських засоби, пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 7 листопада - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку повномасштабного вторгнення по 7 листопада 2023 року армія РФ втратила у війні проти України близько 306 860 осіб, за минулу добу – близько 890.

Про інші втрати противника – в новині.

Вчора ввечері росіяни обстріляли з артилерії Нікополь. По місту випустили понад 50 снарядів. Є влучання у будинки та релігійну установу, поранений 56-річний чоловік.

Унаслідок ворожих обстрілів у Нікополі пошкоджені сім приватних будинків, релігійна установа, господарська споруда, паркани, дві автівки, два газопроводи та лінія електропередач.

Також вчора ввечері окупанти вдарили по Марганецькій громаді Нікопольського району з артилерії. Ще раз вночі атакували Червоногригорівську громаду. По тамтешніх селах випустили десяток снарядів. Обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Польські перевізники блокують три пункти пропуску: Корчова – Краківець, Гребенне – Рава-Руська, Дорогуськ – Ягодин. Станом на сьогодні офіційних вимог від них жоден представник української сторони не отримав.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад і територій. Міністерство вважає, що блокування кордону шкодить інтересам обох країн і створює ризики для функціонування ініціативи "Шляхи солідарності" – коридору для українського експорту, який через війну здійснюється переважно наземним шляхом.

"З інформації, яка доступна з повідомлень медіа та соцмереж, серед вимог: скасування транспортного безвізу – тобто повернення до системи дозволів на вантажні перевезення, окремі смуги та окремі черги для вантажівок з номерами ЄС та порожніх, доступ до системи «Шлях»", – сказали в міністерстві.

Там додали, що відкриті до конструктивного діалогу за наявності офіційної та аргументованої позиції з боку польських партнерів.

Нагадаємо, що страйк польських перевізників почався вчора. Вони анонсували його раніше і мають дозвіл на проведення аж до січня. Страйкарі перекрили шляхи до пунктів пропуску і обіцяли пропускати по вантажівці на годину та не перешкоджати гуманітарним вантажам. Посол України в Польщі Зварич назвав початок страйку болючим ударом у спину.

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