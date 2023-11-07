Раніше Фаріон заявила, що не може вважати українцями російськомовних бійців «Азову» і 3-ї штурмової бригади, якщо вони не можуть говорити українською.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до правоохоронців та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення для перевірки висловлювань мовознавиці та нардепки 7-го скликання Ірини Фаріон про російськомовних військових.

“У медіа активно поширюється відеоматеріал, на якому транслюються негативні висловлювання та звинувачення стосовно військовослужбовців Збройних Сил України, які спілкуються мовами нацменшин. У Збройних Силах України служать та захищають Україну чоловіки і жінки з різних груп суспільства, різних національних спільнот, різного віросповідання та переконань, різного місця проживання тощо”, - написав Лубінець.

Він нагадав, що небажана для особи та/або групи осіб поведінка, метою або наслідком якої є приниження їх людської гідності за певними ознаками або створення стосовно такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери – це утиск, форма дискримінації, що заборонена чинним законодавством України.

“Особисто звернувся до відповідних органів державної влади — Національної поліції України, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо перевірки зазначеної інформації та вжиття відповідних заходів реагування. Адже порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками — карається відповідно до статті 161 Кримінального кодексу України”, - написав Лубінець.

Також він наполегливо закликав усіх, особливо публічних осіб, свідомо ставитися до ідей та поглядів, які вони транслюють, а медіа — відповідально ставитися до інформації, яку поширюють.

“Дискримінація та дискредитація будь-кого в Україні заборонена!” - наголосив Лубінець.

Зазначимо, у програмі журналістки Яніни Соколової Ірина Фаріон заявила, що не може вважати українцями російськомовних бійців «Азову» і 3-ї штурмової бригади, якщо вони не можуть вивчити українську. “Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою. То нехай себе назвуть руськими. Чому вони такі очманілі? Чому зійшлося саме на українській мові? Якщо вони такі великі патріоти, покажи свій патріотизм - вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка”, - сказала Фаріон.