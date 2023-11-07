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Учора окупанти били по п’яти прикордонних районах Харківщини

Ворог обстріляв 17 населених пунктах. Минулося без постраждалих. 

Учора окупанти били по п’яти прикордонних районах Харківщини
Ілюстративне фото
Фото: Олег Синєгубов

Росіяни продовжують наносити удари по цивільній інфраструктурі прикордонних населених пунктів Ізюмського, Чугуївського, Харківського, Богодухівського, Куп’янського районів. 

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 17 населених пунктів Харківщини, зокрема: Окіп Богодухівського району, Гатище, Бударки, Охримівка Чугуївського району, Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Куп‘янського району.

Близько 16:00 окупанти обстріляли село Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району. Зруйновано будинок, пожежі не зафіксували.

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О 19:25 надійшла інформація про обстріл у місті Вовчанськ Чугуївського району. За добу постраждалих від ворожих обстрілів не зафіксовано.

На Куп’янському напрямку ворог провів безуспішні штурмові дії в околицях населених пунктів Синьківка, Іванівка, де українські захисники відбили близько 12 атак противника.

Минулої доби вибухотехніки ДСНС обстежили більше 9,5 га території та знешкодили 77 вибухонебезпечних предметів. Станом на 7 листопада із небезпечних громад Куп’янського району евакуювали 190 дітей. Робота триває.

Нагадаємо, за минулий місяць російські військові близько 1 800 разів обстріляли прикордоння України. Від регулярних атак ворога потерпають території Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

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