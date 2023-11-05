Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
В Офісі президента вважають, що Залужному не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті
В Офісі президента вважають, що Залужному не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті
Зеленський звільнив Хоренка за поданням міністра оборони Умєрова
Зеленський звільнив Хоренка за поданням міністра оборони Умєрова
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
УПЦ: ЧИ є майбутнє без діалогу?
УПЦ: ЧИ є майбутнє без діалогу?
Вибори без окремих територій. Парламент разом з ЦВК готують правила для повоєнних виборів
Вибори без окремих територій. Парламент разом з ЦВК готують правила для повоєнних виборів
“Богдана” в серії
“Богдана” в серії
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Запорізькому напрямку Росія вдарила «Іскандером» по скупченню бійців 128-ї бригади
На Запорізькому напрямку Росія вдарила «Іскандером» по скупченню бійців 128-ї бригади
ГоловнаСуспільствоВійна

За жовтень окупанти 1 800 разів обстріляли прикордоння України

Ситуація на кордоні з РФ напружена.

За жовтень окупанти 1 800 разів обстріляли прикордоння України
Фото: МВС

За минулий місяць російські військові близько 1 800 разів обстріляли прикордоння України. Від регулярних атак ворога потерпають території Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко.

"На відміну від кордону із Білоруссю ситуація на кордоні з Росією значно інша. Напружена, бо ворог не полишає обстрілів зі свої території України", – розповів він.

За словами Демченка, протягом минулого місяця українські прикордонні наряди зафіксували близько 1 800 обстрілів, які Росія здійснила по Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"На додачу до цього по Сумському напрямку ворог намагається використовувати ДРГ", – сказав речник.

Він додав, що українські воїни розуміють загрозу застосування ДРГ та максимально посилюють свою увагу, у фортифікаційному відношенні укріплюється прикордоння на максимальній близькості до кордону, але проводити інженерні роботи безпосередньо по лінії кордону неможливо через обстріли.

Для викриття ДРГ застосовуються дрони, які моніторять ситуацію. Під час виявлення диверсантів відкривають вогонь, і вони відходять за лінію кордону.

Нагадаємо, за словами представника ГУ розвідки Міноборони Андрія Юсова, українська розвідка не бачить ознак загрози нападу з боку Республіки Білорусь.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies