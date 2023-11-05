За жовтень окупанти 1 800 разів обстріляли прикордоння України

Ситуація на кордоні з РФ напружена.

За минулий місяць російські військові близько 1 800 разів обстріляли прикордоння України. Від регулярних атак ворога потерпають території Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко.

"На відміну від кордону із Білоруссю ситуація на кордоні з Росією значно інша. Напружена, бо ворог не полишає обстрілів зі свої території України", – розповів він.

За словами Демченка, протягом минулого місяця українські прикордонні наряди зафіксували близько 1 800 обстрілів, які Росія здійснила по Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

"На додачу до цього по Сумському напрямку ворог намагається використовувати ДРГ", – сказав речник.

Він додав, що українські воїни розуміють загрозу застосування ДРГ та максимально посилюють свою увагу, у фортифікаційному відношенні укріплюється прикордоння на максимальній близькості до кордону, але проводити інженерні роботи безпосередньо по лінії кордону неможливо через обстріли.

Для викриття ДРГ застосовуються дрони, які моніторять ситуацію. Під час виявлення диверсантів відкривають вогонь, і вони відходять за лінію кордону.

Нагадаємо, за словами представника ГУ розвідки Міноборони Андрія Юсова, українська розвідка не бачить ознак загрози нападу з боку Республіки Білорусь.