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Унаслідок ворожого обстрілу Херсона є влучання у житлові будинки, четверо поранених (оновлено)

Постраждалі отримали медичну допомогу. 

Унаслідок ворожого обстрілу Херсона є влучання у житлові будинки, четверо поранених (оновлено)
Фото: ДСНС

Російські військові обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівого берега.

Про це повідомляє у Telegram начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Херсон під ворожим вогнем! Кілька потужних вибухів пролунали у центральній частині міста. Армія РФ атакує з тимчасово окупованого лівого берега", – йдеться у повідомленні.

О 17:43 в ДСНС уточнили, що росіяни обстріляли один з мікрорайонів міста. Є влучання у житлові будинки. Порання отримали четверо людей, їм надали медичну допомогу.

Фото: ДСНС

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Нагадаємо, сьогодні після 15:00 російські військові вкотре атакували Херсон з лівого берега. В результаті ворожої атаки було поранено трьох містян. 

Протягом минулої доби, 4 листопада, росіяни здійснили 100 обстрілів по території Херсонської області. Загалом було випущено 474 снаряди з мінометів, Артилерії, "Градів", танків, БпЛА й авіації. По Херсону ворог випусти 12 снарядів.

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