Російські військові обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівого берега.

Про це повідомляє у Telegram начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Херсон під ворожим вогнем! Кілька потужних вибухів пролунали у центральній частині міста. Армія РФ атакує з тимчасово окупованого лівого берега", – йдеться у повідомленні.

О 17:43 в ДСНС уточнили, що росіяни обстріляли один з мікрорайонів міста. Є влучання у житлові будинки. Порання отримали четверо людей, їм надали медичну допомогу.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, сьогодні після 15:00 російські військові вкотре атакували Херсон з лівого берега. В результаті ворожої атаки було поранено трьох містян.

Протягом минулої доби, 4 листопада, росіяни здійснили 100 обстрілів по території Херсонської області. Загалом було випущено 474 снаряди з мінометів, Артилерії, "Градів", танків, БпЛА й авіації. По Херсону ворог випусти 12 снарядів.