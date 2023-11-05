Окупанти випустили по школі на Херсонщині керовану авіабомбу

У неділю вночі російські військові випустили по школі на Херсонщині керовану авіабомбу. Про це очільник МВС України Ігор Клименко повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі.

“Сьогодні вночі російські військові випустили по сільській школі у Дар’ївській громаді керовану авіабомбу. Рятувальники загасили пожежу, пізніше стався обвал перекриття”, – зазначив Міністр внутрішніх справ України.

Ігор Клименко додає, що ще два дні тому діти ходили до цієї школи, а сьогодні допомагають місцевих мешканцям розбирати завали після авіаудару.

На місці події від ранку працюють слідчі Національної поліції, які фіксують черговий злочин окупантів. Окрім школи, пошкоджено 6 приватних будинків. На щастя, минулося без жертв.

Клименко додає, що Росія намагається залякати цивільних – бʼють по будинках, школах і лікарнях.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Херсону у неділю постраждав 61-річний місцевий житель.