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Окупанти випустили по школі на Херсонщині керовану авіабомбу

Внаслідок удару стався обвал перекриття.

Окупанти випустили по школі на Херсонщині керовану авіабомбу
Фото: Ігор Клименко

У неділю вночі російські військові випустили по школі на Херсонщині керовану авіабомбу. Про це очільник МВС України Ігор Клименко повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі.

“Сьогодні вночі російські військові випустили по сільській школі у Дар’ївській громаді керовану авіабомбу. Рятувальники загасили пожежу, пізніше стався обвал перекриття”, – зазначив Міністр внутрішніх справ України.

Ігор Клименко додає, що ще два дні тому діти ходили до цієї школи, а сьогодні допомагають місцевих мешканцям розбирати завали після авіаудару.

На місці події від ранку працюють слідчі Національної поліції, які фіксують черговий злочин окупантів. Окрім школи, пошкоджено 6 приватних будинків. На щастя, минулося без жертв. 

Клименко додає, що Росія намагається залякати цивільних – бʼють по будинках, школах і лікарнях.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Херсону у неділю постраждав 61-річний місцевий житель.

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