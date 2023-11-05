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Демченко: На Сумщині ворог використовує ДРГ

Росія не припиняє обстрілювати прикордонні українські міста.

Демченко: На Сумщині ворог використовує ДРГ
Фото: ukrinform.ua

Російська армія не припиняє обстріли територій прикордоння. Зокрема, Чернігівської, Сумської та Харківської областей, особливо на Сумщині прикордонники фіксують намагання ворога використовувати ДРГ. 

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

За даними речника ДПСУ, за останній час ситуація на кордні зі Білорусії не змінилася та залишається контрольованою з боку ДПСУ. 

"На відміну від кордону із Білоруссю ситуація на кордоні з Росією напружена, бо ворог не полишає обстрілів зі свої території України. За минулий місяць наші прикордонні наряди зафіксували близько 1800 обстрілів, які Росія здійснила по території України. Це по Чернігівщині, Сумщині, Харківщині. На додачу до цього по сумському напрямку ворог намагається використовувати ДРГ", – розповідає Демченко.

Українські прикордонники максимально посилюють свою увагу, у фортифікаційному відношенні укріплюється прикордоння на максимальній близькості до кордону, але проводити інженерні роботи безпосередньо по лінії кордону неможливо через обстріли.

"Для викриття ДРГ прикордонники застосовують БПлА, які моніторять ситуацію. Під час виявлення диверсантів образу відкривають вогонь, і вони відходять за лінію кордону", – додає речник.

Нагадаємо, протягом суботи росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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