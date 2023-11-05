ISW проаналізував статтю Залужного про позиційну війну в Україні

Залужний розглянув можливості, які відкриваються перед Україною у зв'язку з викликами з боку Росії.

ISW проналізував колонку Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного про позиційний характер війни в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

У звіті аналітиків йдеться, що стаття Залужного "Сучасна позиційна війна та як її виграти" чіткіше розкриває його ідеї про те, як Україна може подолати нинішню "позиційну" стадію війни, ніж інтерв'ю для The Economist.

Стаття Залужного швидше пояснює, що нинішній позиційний характер війни є результатом технологічно-тактичного паритету на полі бою та широкого використання мінних загороджень російськими та українськими військами.

Залужний розглянув можливості України перед викликами з боку Росії, включаючи значні втрати російської авіації, використання Україною західного ракетного та артилерійського озброєння танездатність Росії скористатися своїми людськими мобілізаційними ресурсами через політичні, організаційні та мотиваційні проблеми.

Залужний дійшов висновку, що позиційна війна вигідна Росії, оскільки вона дозволяє затягнути війну та отримати переваги у певних сферах.

Генерал заявив, що Україна чи Росія можуть повернутися до швидкої маневреної війни, якщо дозволять обставини. Для України це вимагатиме додаткових військових ресурсів від Заходу.

На думку аналітиків, в колонці Залужного йшлося про те, як вийти з позиційної війни, а не про те, що війна зайшла в глухий кут.

Нагадаємо, в Офісі президента відреагували на інтерв'ю Залужного для The Economist. Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що генералу Залужному не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті.