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Протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордоння Сумщини

Зафіксовано 46 вибухів.

Протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордоння Сумщини
Окупанти
Фото: змі окупантів

Протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про ситуацію на прикордонні станом на 21:00 4 листопада повідомила Сумська ОВА. 

Загалом зафіксовано 46 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Юнаківська, Зноб-Новгородська, Дружбівська, Середино-Будська, Есманська громади.

Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (9 вибухів) та РСЗВ (9 вибухів).

Дружбівська громада: зафіксовано 11 вибухів з артилерії та 1 вибух з міномету.

Есманська громада: здійснено мінометний області (2 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (1 вибух).

Краснопільська громада: 9 мін скинули росіяни на територію громади.

Юнаківська громада: здійснено скидання з БпЛА ВОГ (4 вибухи).

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку Росія вдарила «Іскандером» по скупченню бійців 128-ї бригади. Також поранення різного ступеня важкості отримали й місцеві мешканці.

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