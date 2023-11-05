У Закарпатській області оголосили триденний траур за загиблими воїнами 128-ї бригади

Будуть приспущені державні прапори та відбудуться богослужіння.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

У Закарпатській області оголосили триденний траур за загиблими бійцями 128 бригади. Про це повідомив голова Закарпатської області Віктор Микита.

"6 листопада на території Закарпаття оголошено триденну загальнообласну жалобу, будуть приспущені державні прапори, щоранку о 9:00 вшановуємо пам’ять воїнів хвилиною мовчання, у храмах різних конфесій області відбудуться богослужіння", – повідомив він.

Нагадаємо, 3 листопада на Запоріжжі росіяни вдарили ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади під час нагородження кращих бійців бригади з нагоди Дня артилериста та інженерних військ. Міністр оборони Умєров доручив Головній інспекції МО провести повну перевірку за фактом російського ракетного удару по 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді.