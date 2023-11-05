У Києві поліцейський побив прикордонника під час комендантської години

У Києві під час комендантської години стався конфлікт між поліцейським та прикордонником. У відомствах почали службові перевірки, а Київська прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомили у Поліції Києва, Прокуратурі Києва та "УП" з посиланням на коментар речника ДПСУ Андрія Демченка.

Відомо, що в неділю у мережі інтернет з'явилося відео, де поліцейський б'є військового у відділку. За попередньою інформацією відомо, що це прикордонник, якого затримали під час комендантської години на залізничному вокзалі, де він чекав потяга.

За інформацією поліції, прикордонник був напідпитку і поводився агресивно, у свою чергу в Держприкордонслужбі розповідають – боєць повертався до місця розташування частини після проходження ВЛК і обіцяють встановити всі обставини, що могли призвести до конфлікту. За словами бійця ДПСУ, на стан сп'яніння його не перевіряли.

У пресслужба поліції Києва прокоментували, що інцидент трапився вночі 3 листопада. Під час патрулювання містом наряд поліції виявив чоловіка, який перебував на вулиці у комендантську годину.

Оперативник Шевченківського управління поліції звернувся до перехожого з проханням перевірити його документи та поцікавився, чому він перебуває на вулиці під час комендантської години. У цей момент до них підійшов чоловік напідпитку у камуфляжі, почав агресивно себе поводити та кілька разів штовхнув оперативника.

Працівник поліції запросив незнайомця пройти до відділу задля перевірки його особи. Втім, останній ігнорував законні вимоги поліцейського та продовжував конфліктувати. Як стало відомо згодом, чоловік несе службу в одному із прикордонних підрозділів.

Дану подію зареєстровано у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського управління поліції. Керівництвом поліції ініційовано службову перевірку з метою надання правової оцінки діям учасників інциденту.

Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що Управління прикордонного загону, де служить військовий також призначило службове розслідування для повної і достовірної інформації того, що сталося.

"Військовий, що має акубаротравму, після проходження військово-лікарської комісії у той день повертався з Києва до місця розташування частини. Його потяг відходив із залізничного вокзалу вночі. Там він і перебував на момент початку комендантської години. Що призвело до конфлікту і його детальні обставини – зможемо більш детально сказати після всіх заходів перевірки", зазначив речник ДПСУ.

Сам боєць ДПСУ заявив, що його не направляли на освідчення щодо алкогольного сп’яніння, хоч і стверджувалося, що він був напідпитку.

Київська прокуратура повідомила, що розпочала кримінальне провадження у зв’язку з оприлюдненням відео інциденту з військовослужбовцем в районному управлінні поліції в Києві

"Відомості внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 365 КК України - перевищення влади або службових повноважень.В межах слідства проводяться заходи щодо встановлення обставин інциденту, його учасників та можливих свідків", – йдеться у повідомленні.

Прокурори опрацьовуватимуть усі поширені відео та записи з камер відеоспостереження у Шевченківському управління поліції.

Нагадаємо, у центрі Києва невідомі завдали військовому ножові поранення. Чоловік йшов територією ботанічного саду імені Фоміна, де на нього напали невідомі та завдали три ножові поранення.