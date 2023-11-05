Головне за ніч та ранок неділі, 5 листопада: оборона Авдіївки та Мар’їнки, 82 бойових зіткнення

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення.

Ворог завдав 7 ракетних та 24 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку противник за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку. Захисники тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Так, Сили оборони відбили понад 20 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Сєверне, Авдіївка та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Українські воїни і тут відбили понад 20 атак ворога.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 – по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ уразили один артилерійській засіб ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 5 листопада - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони знищили ще 990 окупантів, 8 танків і 12 артилерійських систем ворога.

Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 05.11.23 орієнтовно склали близько 305090.

Про інші втрати противника – в новині.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив ураження російського судна під час вчорашнього удару Збройних сил по Керчі у своєму Телеграм-каналі.

"Підтверджую", – написав командувач Повітряних сил, таким чином підтвердивши свої сподівання, висловлені у попередньому дописі про те, що ще один російський плавзасіб міг піти "услід за "Москвою".

Тоді Олещук подякував "пілотам тактичної авіації Повітряних Сил за успішні удари крилатими ракетами по інфраструктурі судобудівного заводу "Залив" у Керчі, де стояв один із найсучасніших кораблів ЧФ РФ – носій крилатих ракет "Калібр".

Міністр оборони Рустем Умєров доручив Головній інспекції МО провести повну перевірку за фактом російського ракетного удару по 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді.

Рустем Умєров висловив співчуття родинам загиблих воїнів 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. "Будуть зʼясовані всі обставини того, що сталося. Доручаю Головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії", — написав він у Facebook.

Очільник Міноборони додав, що треба докласти всіх зусиль, аби захистити наших людей та дати всі чесні відповіді рідним і близьким загиблих воїнів.

Українські військові знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21". Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Знищено станцію радіоелектронної боротьби «Поле-21», що призначена для пригнічення каналів супутникової навігації", – йдеться у повідомленні. Наразі напрямок де знищили ворожу РЕБ та час невідомі.

"Поле-21" – російська система РЕБ, яку називають "куполом проти дронів". Система, створена у 2016 році, призначена для боротьби з високоточною зброєю і безпілотними літальними апаратами.

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