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Ворог вдарив з артилерії по Марганецькій громаді Дніпропетровщини, загинув чоловік

Під час обстрілу він їхав на велосипеді.

Ворог вдарив з артилерії по Марганецькій громаді Дніпропетровщини, загинув чоловік
Ілюстративне фото
Фото: Сергій Лисак

У неділю 5 листопада ворог вчергове обстріляв з артилерії Марганецьку громаду Нікопольського району Дніпропетровщини. Внаслідок атаки є загиблий.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, загинув чоловік. На момент обстрілу він їхав на велосипеді. Наслідки обстрілів з’ясовуються.

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Нагадаємо, сьогодні вдень російські військові вдарили по Мирівській громаді Нікопольського району Дніпропетровської області. Постраждали двоє чоловіків 30 та 58 років. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Протягом вчорашнього вечора росіяни тричі обстріляли з артилерії Марганецьку та Червоногригорівську громади. Минулося без жертв.

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