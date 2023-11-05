Ворог вдарив з артилерії по Марганецькій громаді Дніпропетровщини, загинув чоловік

Під час обстрілу він їхав на велосипеді.

У неділю 5 листопада ворог вчергове обстріляв з артилерії Марганецьку громаду Нікопольського району Дніпропетровщини. Внаслідок атаки є загиблий.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, загинув чоловік. На момент обстрілу він їхав на велосипеді. Наслідки обстрілів з’ясовуються.

Нагадаємо, сьогодні вдень російські військові вдарили по Мирівській громаді Нікопольського району Дніпропетровської області. Постраждали двоє чоловіків 30 та 58 років. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Протягом вчорашнього вечора росіяни тричі обстріляли з артилерії Марганецьку та Червоногригорівську громади. Минулося без жертв.