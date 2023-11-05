Вибори без окремих територій. Парламент разом з ЦВК готують правила для повоєнних виборів
Вибори без окремих територій. Парламент разом з ЦВК готують правила для повоєнних виборів
В Офісі президента вважають, що Залужному не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті
В Офісі президента вважають, що Залужному не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті
“Богдана” в серії
“Богдана” в серії
Миргородський район Полтавщини потрапив під ракетний обстріл Росії. Відомо про одну загиблу
Миргородський район Полтавщини потрапив під ракетний обстріл Росії. Відомо про одну загиблу
На Запорізькому напрямку Росія вдарила «Іскандером» по скупченню бійців 128-ї бригади
На Запорізькому напрямку Росія вдарила «Іскандером» по скупченню бійців 128-ї бригади
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
УПЦ: ЧИ є майбутнє без діалогу?
УПЦ: ЧИ є майбутнє без діалогу?
Зеленський звільнив Хоренка за поданням міністра оборони Умєрова
Зеленський звільнив Хоренка за поданням міністра оборони Умєрова
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
ГоловнаСуспільствоВійна

Замість призову – рекрутинг. Умєров затвердив Концепцію військової кадрової політики Міноборони

ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом.

Замість призову – рекрутинг. Умєров затвердив Концепцію військової кадрової політики Міноборони
Фото: КМДА

Міністр оборони Рустем Умєров підписав Наказ про затвердження нової Концепції військової кадрової політики до 2028 року. Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

"Документ визначає стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних п’яти років - як під час дії воєнного стану, так і у мирний час", – пишуть у Міноборони.

Головним акцентом концепції є гарантоване задоволення потреб ЗСУ в людях під час повномасштабної війни, інтеграція в євроатлантичний безпековий простір, взаємосумісність ЗСУ зі збройними силами держав-членів НАТО.

Згідно нової концепції, ЗСУ повинні перейти повністю на військову службу за контрактом, а строкову військову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку;

Також, в Україні функціонуватиме дієва система рекрутингу ЗСУ професійним і вмотивованим особовим складом.

Крім того, концепція передбачає людиноцентричний підхід до управління кар’єрою військовослужбовців з урахуванням їхньої освіти, професійного розвитку, гендерної рівності, удосконалену електронну систему військового обліку, автоматизовані та цифровізовані процеси управління персоналом, розширену співпраця між українськими вищими навчальними закладами та вишами держав-членів НАТО і ЄС та ін.

Моніторинг та оцінку результатів впровадження концепції здійснюватиме Комітет з питань кадрового менеджменту в системі Міністерства оборони України.

Кабінет міністрів України затвердив Концепцію трансформації системи військової освіти. Документ окреслює наявну проблематику, основні завдання і структуру системи військової освіти, передбачає перелік завдань і заходів на період до 2032 року та моніторинг їх виконання.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies