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Окупанти обстріляли з артилерії громаду на Дніпропетровщині, є поранені

Двох чоловіків госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Окупанти обстріляли з артилерії громаду на Дніпропетровщині, є поранені
Ілюстративне фото
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні вдень російські військові вдарили по Мирівській громаді Нікопольського району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, внаслідок артобстрілу постраждали двоє чоловіків 30 та 58 років. Обидва отримали поранення передпліччя. Пацієнтів госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Інформація щодо руйнувань уточнюється.

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Нагадаємо, протягом вчорашнього вечора росіяни тричі обстріляли з артилерії Марганецьку та Червоногригорівську громади. Люди не постраждали, наслідки атак з’ясовуються. Ніч на Дніпропетровщині минула спокійно.

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