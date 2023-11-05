Окупанти обстріляли з артилерії громаду на Дніпропетровщині, є поранені

Сьогодні вдень російські військові вдарили по Мирівській громаді Нікопольського району Дніпропетровської області.
Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, внаслідок артобстрілу постраждали двоє чоловіків 30 та 58 років. Обидва отримали поранення передпліччя. Пацієнтів госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Інформація щодо руйнувань уточнюється.
Нагадаємо, протягом вчорашнього вечора росіяни тричі обстріляли з артилерії Марганецьку та Червоногригорівську громади. Люди не постраждали, наслідки атак з’ясовуються. Ніч на Дніпропетровщині минула спокійно.