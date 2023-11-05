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За фактом російського удару по 128-й бригаді відкрито кримінальне провадження, − Зеленський

“Це трагедія, якої можна було уникнути". 

За фактом російського удару по 128-й бригаді відкрито кримінальне провадження, − Зеленський
Фото: Пресслужба офісу президента України

За фактом загибелі українських воїнів унаслідок російського удару по воїнах 128-ї гірсько-штурмової бригади у Запорізькій області відкрито кримінальне провадження.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

“Це трагедія, якої можна було уникнути. Міністр оборони Умєров доповів мені про заходи, яких вжито, щоб зʼясувати всі обставини того, що сталося, хто конкретно та які розпорядження давав. За фактом трагедії було зареєстровано також кримінальне провадження”, − сказав він.

Зараз триває відповідне розслідування.

“Головне – встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного. Кожен військовий у зоні бойових дій – у зоні дострілу та аеророзвідки ворога – знає, як треба поводитися просто неба, як дбати про безпеку”, − додав президент.

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Зеленський підкреслив, що розслідування має “дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними”.

Нагадаємо, Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило, що 3 листопада, у Запорізькій області росіяни вдарили ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці. Міністр оборони Рустем Умєров доручив Головній інспекції МО провести повну перевірку за фактом удару.

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