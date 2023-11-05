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Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT

В Офісі президента заявили, що слова Залужного, ймовірно, могли бути корисними для ворога.

Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT

Офіс президента Володимира Зеленського в суботу розкритикував Верховного військового командувача України Валерія Залужного за публічне оголошення війни в глухий кут, припустивши, що ці коментарі допоможуть російському вторгненню,– пише The New York Times.

Видання відреагувало на те, як заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, коментуючи статтю Залужного в журналі The Economist, заявив, що "військовим не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті".

Це був яскравий публічний докір, який сигналізував про розрив між військовим і цивільним керівництвом у і без того непростий для України час, ідеться у статтіNYT.

Розрив між генералом і президентом виникає в той час, коли Україна бореться у військовій та дипломатичній боротьбі. Її операції вздовж зіткнення довжиною приблизно 600 миль не дали жодного прогресу, але призвели до великих втрат з обох сторін, і Україна стикається з посиленням російських атак на сході.

Водночас у деяких європейських державах та серед членів Республіканської партії США зріс скептицизм щодо допомоги Україні.

На думку видання, перші ознаки розколу з’явилися в п’ятницю, коли Офіс Зеленського звільнив одного з перших заступників генерала Залужного, командувача Силами спеціальних операцій генерала Віктора Хоренка, не надавши пояснень.

Американські військові офіцери, які працювали з генералом Хоренком, були здивовані новиною про його усунення та описали робочі стосунки з ним як "тісні та ефективні".

Видання також зауважує, що спекуляції щодо напруженості між президентом і командувачем Збройних сил щодо стратегії та командних призначень вирували в Києві більше року, але раніше не виливались у публічні суперечки.

Нагадаємо, Зеленський змінив командувача Сил спецоперацій Віктора Хоренка на Сергія Лупанчука. У свою чергу Хоренко повідомив, що про своє звільнення дізнався із ЗМІ. Офісі президента повідомляють, що Володимир Зеленський звільнив командувача ССО ЗСУ Віктора Хоренка за поданням міністра оборони Рустема Умєрова. Водночас, в Офісі президента вважають, Залужному не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті. Коментуючи таким чином інтерв'ю Генерала для The Economist.

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