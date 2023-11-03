Екскомандувач ССО Віктор Хоренко дізнався про своє звільнення із ЗМІ

Залужний мав робити відповідне подання, але сказав Хоренку, що не робив цього.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не має претензій до звільненого з посади командувача Силами спецоперацій (ССО) Віктора Хоренка стосовно виконання бойових завдань.

Про це генерал-майор Хоренко розповів у ефірі ток-шоу "Українська правда".

"Скажу так, дізнався про це (звільнення з посади командувача ССО, - ред.) із засобів масової інформації. Спілкувався з головнокомандувачем, який також пояснити мені цього не зміг. Главком мав робити відповідне подання, але мені відповів, що такого не робив. Не розумію, що сталося", - сказав Хоренко.

Він додав, що Залужний викликав його та запитував, чи той в курсі ситуації, й отримав заперечну відповідь.

Також Хоренко зазначив, що немає доступу до Офісу президента, щоб з'ясувати цю ситуацію.

"Особи, які відповідальні за комунікацію зі Збройними силами, Силами оборони, мені на даний час такої інформації не дали", - додав Хоренко.

Стосовно ж того, чи був у нього конфлікт з ОП або з кимось із командування, генерал-майор сказав: "Нехай визначені особи дадуть на це відповідь".

Він додав, що подальшої своєї долі не знає, але запевнив, що "робитиме все, для перемоги України".

Крім того, Суспільне повідомило - у пресслужбі ССО підтвердили, що про причини зміни керівництва їм не повідомляли.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський змінив командувача ССО. Замість Віктора Хоренка ССО очолив полковник Сергій Лупанчук.