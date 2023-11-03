​"Це аксіома": Данілов прокоментував тезу, що воювати або служити "будуть усі"
​"Це аксіома": Данілов прокоментував тезу, що воювати або служити "будуть усі"
На Житомирщині нардеп Андрій Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину (доповнено)
На Житомирщині нардеп Андрій Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину (доповнено)
Три нулі. У чому підозрюють голову НСЗУ та кому це потрібно
Три нулі. У чому підозрюють голову НСЗУ та кому це потрібно
Вибори без окремих територій. Парламент разом з ЦВК готують правила для повоєнних виборів
Вибори без окремих територій. Парламент разом з ЦВК готують правила для повоєнних виборів
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
УПЦ: ЧИ є майбутнє без діалогу?
УПЦ: ЧИ є майбутнє без діалогу?
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
ГоловнаСуспільствоВійна

Екскомандувач ССО Віктор Хоренко дізнався про своє звільнення із ЗМІ

Залужний мав робити відповідне подання, але сказав Хоренку, що не робив цього. 

Екскомандувач ССО Віктор Хоренко дізнався про своє звільнення із ЗМІ
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не має претензій до звільненого з посади командувача Силами спецоперацій (ССО) Віктора Хоренка стосовно виконання бойових завдань.

Про це генерал-майор Хоренко розповів у ефірі ток-шоу "Українська правда".

"Скажу так, дізнався про це (звільнення з посади командувача ССО, - ред.) із засобів масової інформації. Спілкувався з головнокомандувачем, який також пояснити мені цього не зміг. Главком мав робити відповідне подання, але мені відповів, що такого не робив. Не розумію, що сталося", - сказав Хоренко.

Він додав, що Залужний викликав його та запитував, чи той в курсі ситуації, й отримав заперечну відповідь.

Підписуйтесь на наш Google News

Також Хоренко зазначив, що немає доступу до Офісу президента, щоб з'ясувати цю ситуацію.

"Особи, які відповідальні за комунікацію зі Збройними силами, Силами оборони, мені на даний час такої інформації не дали", - додав Хоренко.

Стосовно ж того, чи був у нього конфлікт з ОП або з кимось із командування, генерал-майор сказав: "Нехай визначені особи дадуть на це відповідь".

Він додав, що подальшої своєї долі не знає, але запевнив, що "робитиме все, для перемоги України".

Крім того, Суспільне повідомило - у пресслужбі ССО підтвердили, що про причини зміни керівництва їм не повідомляли.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський змінив командувача ССО. Замість Віктора Хоренка ССО очолив полковник Сергій Лупанчук.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies