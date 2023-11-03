​Проросійський глава служби держбезпеки Сербії подав у відставку

Вулин заявив, що не хоче, аби застосовані проти нього санкції Заходу негативно вплинули на Сербію.

Директор служби держбезпеки Сербії Александар Вулин заявив про свою "безповоротну" відставку, передає "Радіо Свобода".

Вулин сказав, що не хоче, аби застосовані проти нього санкції негативно вплинули на Сербію.

Як відомо, ексміністр внутрішніх справ і давній соратник президента Александра Вучича, перебуває під санкціями США з липня. Вулина звинуватили у корупції, причетності до торгівлі наркотиками і зв’язках із Росією.

Чиновник заявив, що "США і ЄС женуться за моєю головою як передумовою для того, щоб не запроваджувати санкції проти Сербії".

"Я не є причиною шантажу і тиску на Сербію та сербський світ, але я не дозволю собі бути причиною шантажу і тиску на Сербію та сербський світ. Тому я подаю в безповоротну відставку з посади директор BIA!", - зазначив Вулин.

Він є найвищим сербським чиновником, який потрапив до списку американських санкцій, відколи до влади у Сербії у 2012 році прийшла Сербська прогресивна партія.

Вулин - її колишній член. Також він праву проросійську партію «Рух соціалістів» у 2008 році. Коли став главою служби держбезпеки, залишив керівництво політсилою.

Нагадаємо, після того, як США застосували санкції щодо Вулина, президент Сербії заявив, що його держава має розслідувати звинувачення Штатів, але на її політику не впливатиме жодна іноземна держава.

1 листопада президент Сербії Александар Вучич своїм указом розпустив Народну скупщину (парламент) і призначив позачергові парламентські вибори на 17 грудня.