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Латвія з 14 лютого конфіскуватиме автомобілі з російською реєстрацією

Транспортний засіб, зареєстрований у РФ, зможе перетнути територію Латвії транзитом лише один раз.

Латвія з 14 лютого конфіскуватиме автомобілі з російською реєстрацією
Фото: Saeimas administrācija

У Латвії з лютого буде заборонено перебування автомобілів з російською реєстрацією, виняток - можна перетнути територію країни транзитом. Сьогодні Сейм в остаточному читанні вніс поправки до Закону "Про дорожнє сполучення", які передбачають заборону на перебування в Латвії автомобілям, зареєстрованим у Росії.

Про це повідомляє Delfi.

"Власник транспортного засобу, зареєстрованого в РФ, повинен буде зареєструвати транспортний засіб у Латвії або вивезти його з території Латвії не пізніше 14 лютого 2024 року. Після цієї дати використання зареєстрованих у Росії транспортних засобів у дорожньому русі Латвії буде дозволено лише, якщо людина перетинає територію Латвії транзитом. Транспортний засіб, зареєстрований у РФ, зможе перетнути територію Латвії транзитом лише один раз", - йдеться в повідомленні.

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Перед в'їздом до Латвії особа буде зобов'язана подати інформацію про транспортний засіб, водія, а також про період часу, протягом якого автомобіль перебуватиме на території країни. цей період не має перевищувати 24 години.

У випадку, якщо транспортний засіб не зареєстрований або не виїжджає за межі Латвії, його буде конфісковано. Конфісковані автомобілі будуть передані Україні.

Нагадаємо, в серпні уряд Латвії вирішив безоплатно передати Україні ще 38 автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв. Шість автомобілів призначено для Міноборони України, у тому числі армійських частин та некомерційних підприємств та організацій. Їх попередня ринкова вартість складає 127 859 євро.

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