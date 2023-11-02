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Ще три штати США визнали Голодомор геноцидом українців

Загалом вже 31 американський штат ухвалив таке рішення.

Ще три штати США визнали Голодомор геноцидом українців
Ілюстративне фото
Фото: Макс Требухов

Ще три штати – Вашингтон, Мериленд і Аризона – долучились до визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу та проголосили листопад місяцем пам‘яті про український Голодомор-геноцид.

Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

Станом на сьогодні уже 31 американський штат видав відповідні прокламації про визнання Голодомору геноцидом. 

Маркарова подякувала губернатору штату Вашингтон Джею Інслі, губернатору штату Мериленду Весу Муру, губернатору Арізони Кеті Хобс за солідарність з Україною.

Посольство України в США активно працює над розширенням географії визнання Голодомору геноцидом українського народу. 

“Запрошуємо українську громаду по всіх штатах долучатися до кампанії вшанування пам‘яті про жертв Голодомору шляхом організації просвітницьких заходів про жахливий злочин радянського режиму проти українців, скоєний 90 років тому”, - написала Маркарова. 

Нагадаємо, у жовтні ПАРЄ назвала Голодомор актом геноциду українського народу.

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