Ізраїль заявив про ліквідацію десятків терористів ХАМАСу

Минулої доби Армія оборони Ізраїлю протистояла кільком терористичним осередкам на півночі сектора Гази, вбивши десяток терористів.

Про це йдеться у телеграм-каналі ЦАХАЛу.

Протягом ночі терористи обстріляли ізраїльські війська протитанковими ракетами та закидали їх гранатами.

“Бойовики вели бій з терористами за допомогою артилерії та танків, наводячи повітряний удар з вертольота та ракетний удар з катера. Під час боїв загинули десятки терористів”, − йдеться у повідомленні.

Крім того, під час наземних операцій у секторі Гази осередок терористів обстріляв війська ЦАХАЛу.

“Війська скерували авіаційний удар, який знищив терористів. Резервні війська ЦАХАЛу під час прикриття вогню з боку ВМС Ізраїлю координували дії з повітряними силами та скерували літак для удару, який нейтралізував додатковий загін терористів, який планував вистрілити протитанковими ракетами по солдатах ЦАХАЛу”, − додали військові.

У повідомленні також йдеться, що протягом останніх кількох днів ізраїльські солдати з 36-ї дивізії знищили численних терористів і завдали авіаударів по терористичних об’єктах ХАМАСу, серед яких були об’єкти з виробництва та зберігання зброї, пункти запуску протитанкових ракет і дронів.

Нагадаємо, згідно з новою оцінкою ЦАХАЛу, у нападі на Ізраїль 7 жовтня брало участь щонайменше 3 тис. бойовиків ХАМАСу.