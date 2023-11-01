Болгарія хоче забрати в державну власність храм РПЦ у Софії

Болгарія розглядає можливість забрати у державну власність будівлю храму святого Миколая Чудотворця у Софії, яким наразі користується Російська православна церква, передає News.bg.

Як зазначив міністр регіонального розвитку і будівництва Болгарії Андрій Цеков, нині його відомство отримало лист від прокуратури, яка розслідувала факти і обставини, пов'язані з майном РПЦ. Матеріали справи вмістилися у близько чотирьох папках. Після того, як міністр ознайомиться з ними, він ухвалить відповідні рішення.

За словами Цекова, Міністерству внутрішніх справ знадобиться щонайменше місяць, аби ознайомитися з доказами і фактами щодо будівництва храму.

Серед низки цікавих фактів - після Другої світової дві третини коштів на відновлення церкви виділила держава, решту мав дати СРСР. Але немає жодних документів, які би підтверджували те, що Радянський Союз виконав своє зобов'язання. Також знайшли кріпосний акт, відповідно до якого тодішня влада Софії передала росіянам порожній двір. Інші додатки не знайдені. Тож болгарська сторона стверджує, що доказів правонаступництва Російської церкви не достатньо.

Тепер від міністра Цекова очікують, що він подасть позов щодо права власності на храм. Таким чином болгарська влада захистить суспільні інтереси, а церкву знову відкриють для людей.

Нагадаємо, у вересні з країни вислали представника Російської православної церкви та двох священників – громадян Білорусі за підозрою у шпигунстві. Тоді російський посол у Болгарії закрив церкву св. Миколая Чудотворця, мовляв, тепер там нікому відправляти служби.

Нині Болгарія видворила російського пропагандиста через загрозу національній безпеці.