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У Відні невідомі підпалили єврейське кладовище, а зовнішні стіни розмалювали свастикою

Знищені цінні історичні пам'ятки.

У Відні невідомі підпалили єврейське кладовище, а зовнішні стіни розмалювали свастикою

Лідер єврейської громади Австрії Оскар Дойч заявив, що у ніч на середу на єврейській частині центрального кладовища Відня сталася пожежа, а зовнішні стіни розмалювали свастикою, – пише The Hour.

У мережі "Х" Оскар Дойч заявив, що вогонь знищив дуже цінні, старі книги та книгу Тори без сувоїв. 

"Все зруйновано. Це один із 165 підтверджених антисемітських інцидентів після різанини 7 жовтня", – додав у твіті Дойч. 

Речник пожежної служби розповів, що пожежа, ймовірно, спалахнула вночі та була загашена до приїзду пожежників.

У свою чергу канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що засуджує "напад на єврейський цвинтар". Він заявив, що "антисемітизму немає місця в австрійському суспільстві", і додав, що сподівається, що злочинців швидко знайдуть.

Великобританія планує анулювати візи іноземців, які розпалюють антисемітизм, зокрема, йдеться про тих, хто прославляв терористичну діяльність і вихваляли ХАМАС.

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