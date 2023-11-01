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Єгипет дозволив виїзд іноземців із Гази через КПП «Рафах», МЗС України готує евакуацію 358 українців

Переважно це жінки та діти.

Єгипет дозволив виїзд іноземців із Гази через КПП «Рафах», МЗС України готує евакуацію 358 українців
Ілюстративне фото: КПП “Рафах” на межі Єгипту та Гази
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ України готує евакуацію 358 українців із сектору Гази.

Про це повідомив спікер відомства Олег Ніколенко. 

“На тлі рішення влади Єгипту дозволити виїзд іноземців із Сектору Гази через КПП «Рафах» МЗС України, інші причетні відомства, українські посольства в регіоні розпочали підготовчий етап евакуації українців”, - повідомив Ніколенко. 

За його даними, актуалізовано список бажаючих виїхати. Наразі їх 358 людей. Це — переважно жінки та діти. З усіма підтримується зв‘язок.

Також надіслано офіційний запит причетним сторонам задля видачі дозволів на виїзд із палестинського анклаву та транзиту єгипетською територією. Очікується погодження.

Крім того, підготовлено документи для українців, які не мають дійсних проїздних документів.

Заброньовано необхідний транспорт. 

Сформовано групу дипломатів, яка прибуде на кордон із сектором Гази для допомоги громадянам України на місці.

Єгипетська сторона повідомила, що виїзд іноземців із сектору Гази здійснюватиметься в алфавітному порядку, відповідно до їхнього громадянства. 

Ніколенко зазначив, що питання евакуації знаходиться на особистому контролі міністра Дмитра Кулеби.

Нагадаємо, США та Ізраїль розлядають можливість введення миротворців до сектору Гази після можливої перемоги над ХАМАС. До складу миротворців можуть увійти американські, британські та французькі війська. Також розглядається передача Гази під нагляд ООН.

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