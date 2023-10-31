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Блінкен обговорив з новим спікером Палати представників Майком Джонсоном підтримку України

Також співрозмовники обговорили інші питання.

Блінкен обговорив з новим спікером Палати представників Майком Джонсоном підтримку України
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів першу особисту зустріч з новообраним спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном.

Про це повідомив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

“Це була ознайомча зустріч, коли держсекретар мав можливість уперше зустрітися зі спікером. Він говорив з ним про низку питань, насамперед про запит президента з додатковою допомогою для підтримки України й підтримки Ізраїлю, а також поставки гуманітарної допомоги в Газу та інші райони”,- розповів Міллер.

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Також сторони обговорили останні дипломатичні зусилля в регіоні Близького Сходу. Крім того, під час розмови йшлось про першочергові цілі щодо звільнення заручників, евакуації американських громадян і запобігання розширенню конфлікту.

Як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час слухань у Сенаті, Сполучені Штати мають забезпечити подальшу підтримку України та Ізраїлю в одному пакеті, оскільки війни у цих країнах пов’язані між собою. 

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