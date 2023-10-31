Президент Франції Еммануель Макрон цього тижня відвідає Казахстан і Узбекистан − двох постачальників урану, який живить ядерні реактори країни, пише Bloomberg.

Метою поїздки є посилення енергетичної безпеки Франції. Це відзеркалює зусилля Європи щодо диверсифікації російського викопного палива, від якого блок раніше так залежав.

Ще один мотив – підіграти “спокусі колишніх радянських республік вийти за рамки власної залежності від Росії”. Французькі посадовці припускають, що війна в Україні ламає давно налагоджені відносини в регіоні, і це створює вікно можливості.

Через великі запаси нафти, газу та корисних копалин Центральна Азія опинилася у центрі боротьби за вплив у регіоні, який зазвичай був основним об'єктом впливу Росії.

Китай розширює свій вплив через інфраструктурний проєкт президента Сі Цзіньпіна “Пояс і шлях”, США прагнуть зміцнити свою політичну присутність, тоді як Європейський Союз хоче з'єднати регіон у торговельний та енергетичний коридор, який пройде через Кавказ і далі до Європи, минаючи Росію.

Франція вже давно вклала у регіоні вагомі інвестиції. Наприклад, французька атомна компанія Orano SA, раніше відома як Areva, розробляє уранові родовища в Казахстані через спільне підприємство з державною компанією “Казатомпром”. Відомо, що під час візиту буде обговоритися посилення присутності французької компанії у країні. Водночас прагнення Франції до видобутку урану набуло ще більшої актуальності після перевороту в липні цього року в Нігері, який торік був другим після Казахстану найбільшим джерелом сировини в ЄС. Компанія Orano була змушена припинити переробку уранової руди на одному зі своїх підприємств у Сахарі, оскільки міжнародні санкції проти військової хунти ускладнювали логістику.

За даними Міністерства економіки Франції, минулого року Казахстан став не лише найбільшим постачальником урану до Франції, а й другим за величиною джерелом сирої нафти, опустившись із першого місця у 2021 році.

Макрона у поїздці будуть супроводжувати 15 бізнес-лідерів енергетичного, агропродовольчого та гірничодобувного секторів, зокрема комунальної компанії Electricite de France SA та інжинірингової компанії Assystem SA, яка надає експертні знання для будівництва ядерних реакторів.

Минулого тижня міністри закордонних справ Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану вперше зустрілися з міністрами закордонних справ 27 держав-членів ЄС, а у вересні президент США Джо Байден зустрівся з їхніми лідерами. Того ж місяця канцлер Німеччини Олаф Шольц приймав їх у Берліні.

Нагадаємо, навесні ядерні держави “Групи семи” уклали угоду, у якій пообіцяли покласти край домінуванню Росії на глобальних ринках атомного палива, потенційно відрізавши важливе джерело геополітичної валюти для російського президента Володимира Путіна.