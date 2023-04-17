Ядерні держави G7 обіцяють витіснити Путіна з ринків урану

Ядерні держави “Групи семи” уклали угоду, у якій пообіцяли покласти край домінуванню Росії на глобальних ринках атомного палива, потенційно відрізавши важливе джерело геополітичної валюти для російського президента Володимира Путіна.

Про це пише Bloomberg.

У неділю Канада, Франція, Японія, Велика Британія та США зобов’язалися спільно витіснити Росію з глобальних ядерних ланцюгів поставок. Навіть попри санкції Заходу через війну, державний атомний гігант Кремля “Росатом” залишався найбільшим у світі експортером реакторів і палива.

“Ця угода буде використана як основа для повного витіснення Путіна з ринку ядерного палива, і робити це якомога швидше”, − йдеться в заяві міністра енергетики Великобританії Гранта Шаппса.

Зобов'язання оформили на конференції ядерної промисловості, скликаній на полях зустрічі G-7 в японському місті Саппоро.

США та їх європейські союзники вже більше року обмірковують жорсткі санкції проти ядерного сектору Росії, але їм важко досягти угоди. Вони занепокоєні, що відключення їхніх власних ядерних галузей від російських поставок було б занадто економічно болючим. “Росатом” забезпечив близько чверті збагаченого урану, необхідного для 92 реакторів у США у 2021 році. У Європі комунальні підприємства, які виробляють електроенергію для країн із населенням близько 100 мільйонів, все ще покладаються на компанію.

“Ми дозволили собі стати залежними від занадто невеликої кількості джерел постачання”, − сказав Ден Поунман, головний виконавчий директор Centrus Energy Corp. − компанії, яка намагається перезавантажити американську галузь зі збагачення урану.

“Потрібно чотири або п'ять років, щоб замінити ті потужності, на які світ звик покладатися”, − додав він.

Росія зазнала посиленого тиску з боку Міжнародного агентства з атомної енергії за загрозу ядерної безпеки після захоплення найбільшої в Європі атомної електростанції на початку війни проти України. Запорізька станція з шістьма реакторами, призначеними для вироблення п'ятої частини української електроенергії, зазнає артилерійського та ракетного обстрілу, що загрожує спровокувати радіологічну аварію. Наразі її обслуговують інженери Росатому.

“Росія продемонструвала, що вона є ненадійним постачальнико”, − заявила міністерка енергетики США Дженніфер Гранхольм. − Країнам необхідно перебудувати глобальні ланцюжки ядерних поставок, щоб “працювати з компаніями та країнами, які поділяють їхні цінності””.

У той час як деякі європейські країни, включно з Болгарією, Фінляндією та Словаччиною, зробили кроки з диверсифікації відмови від російського ядерного палива, Росатом будує трубопровід для майбутніх поставок з новими проєктами реакторів в Африці, Азії та Близькому Сході.

Росатом не обмежений правилами нерозповсюдження, встановленими Міністерством енергетики США. В Індію, яка перебуває під торговими обмеженнями Заходу після випробування ядерної зброї у 1974 році, Росія постачає ядерне паливо та будує у країні два реактори, відкриття яких заплановано на 2025 рік.

Торік Росатом поставив для Китаю паливо на суму понад 375 мільйонів доларів для реактора, який, на думку Міністерства оборони США, може поповнити запаси ядерної зброї Пекіна.

Нагадаємо, Ізраїль повідомив США та декільком європейським країнам, що Іран увійде на небезпечну територію, якщо він збагатить уран вище рівня 60%. Це навіть може спровокувати ізраїльський військовий удар.