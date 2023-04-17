SpaceX зупинила запуск Starship на орбіту в останні хвилини перед стартом

Компанія SpaceX скасувала запуск інтегрованого космічного корабля Starship на орбіту буквально в останню хвилину перед стартом. Компанія вирішила не ризикувати через можливу несправніть клапану, який подає газ у резервуари для тиску, пише BBC.

За словами засновника компанії Ілона Маска, "клапан тиску, здається, замерз", що і стало причиною сьогоднішнього перенесення.

Повторна спроба запланована на середу чи четвер, оскільки необхідно, щоб пройшло щонайменше 48 годин. Федеральна авіаційна служба дозволила відтермінувати запуск.

Корабель Starship був розроблений з метою польотів людей на Марс. Це багаторазова транспортна система, що може перевозити екіпажі та вантажі.