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SpaceX зупинила запуск Starship на орбіту в останні хвилини перед стартом

Причиною стало замерзання клапану тиск. 

SpaceX зупинила запуск Starship на орбіту в останні хвилини перед стартом
Starship
Фото: SpaceX Twitter

Компанія SpaceX скасувала запуск інтегрованого космічного корабля Starship на орбіту буквально в останню хвилину перед стартом. Компанія вирішила не ризикувати через можливу несправніть клапану, який подає газ у резервуари для тиску, пише BBC

За словами засновника компанії Ілона Маска, "клапан тиску, здається, замерз", що і стало причиною сьогоднішнього перенесення.

Повторна спроба запланована на середу чи четвер, оскільки необхідно, щоб пройшло щонайменше 48 годин. Федеральна авіаційна служба дозволила відтермінувати запуск. 

Корабель Starship був розроблений з метою польотів людей на Марс. Це багаторазова транспортна система, що може перевозити екіпажі та вантажі. 

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