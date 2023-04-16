SpaceX у понеділок вперше запустить в космос корабель Starship

У понеділок,17 квітня, компанія SpaceX планує провести перше льотне випробування повністю інтегрованого корабля Starship і суперважкої ракети з бази Starbase в Техасі.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"Нині команда SpaceX завершила кілька суборбітальних льотних випробувань верхнього ступеня Starship із Starbase, успішно продемонструвавши безпрецедентний підхід до керованого польоту. Ці льотні випробування допомогли перевірити конструкцію транспортного засобу, довівши, що Starship може пролетіти через дозвукову фазу входу, перш ніж знову запалити двигуни та перевернутися у вертикальну конфігурацію для приземлення", - йдеться в повідомленні.

Також команда провела численні випробування ракети Super Heavy, які включають дедалі складніші статичні вогні, що призвело до повного випробування двигуна 31 Raptor - найбільшої кількості одночасних запалювань ракетних двигунів у світі історії.

Нагадаємо, Starship - це повністю багаторазова транспортна система, призначена для перевезення як екіпажу, так і вантажу на орбіту Землі, та допомоги людству повернутися на Місяць і подорожувати на Марс і далі.

У грудні 2020 прототип для польоту на Марс компанії SpaceX Starship вибухнув під час посадки після вдалого запуску зі стартового майданчика компанії в окрузі Камерон, штат Техас.

У травні 2020 корабель Маска для польотів на Місяць і Марс вибухнув під час випробувань двигуна. Вибух стався за день до того, як SpaceX запланувала запуск космонавтів на Міжнародну космічну станцію.

Це був не перший інцидент з прототипом. У кінці лютого спроба виконати наддув Starship рідким азотом також привела до вибуху і знищення ракети.