Папа Римський привітав із Великоднем і побажав миру всім, хто страждає від війни

Папа Римський Франциск привітав християн східного обряду з Великоднем.

Про це пише Vatican News.

Під час недільної зустрічі з паломниками Папа висловив занепокоєння ситуацією в Судані та скерував вдячну думку до свого святого попередника Івана Павла ІІ, який цими днями став об’єктом наклепницьких звинувачень.

"Прагну висловити свою близькість всім братам і сестрам які, особливо на сході, сьогодні святкують Пасху: найдорожчі, нехай же Воскреслий Господь буде з вами та наповнить вас Своїм Святим Духом! Благодатної вам Пасхи!", - побажав Папа Франциск.

"І на жаль, у страшенному протиріччі з великоднім посланням, тривають війни, які надалі сіють смерть у жахливих формах. Сумуючи з приводу цієї жорстокості, молімося за їхні жертви, просячи в Бога, щоби світ більше не мусів переживати жахіття насильницької смерті, сподіяної рукою людини, переживаючи натомість зчудування життям, яке дає та оновлює Своєю благодаттю Господь!", - додав він.

Франциск також звернувся до "братів та сестер в Україні та Росії", які сьогодні святкують Великдень і побажав "Божої близькості та Його допомоги в досягненні миру".

Нагадаємо, 9 квітня Папа Римський помолився за мир для українців та побажав "світла" росіянам.

У березні понтифік також заявляв, що готовий поїхати в Україну, але лише за умови, що він зможе також поїхати до Москви.