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Папа Франциск помолився за мир для українців та побажав "світла" росіянам

Папа Франциск помолився за мир для українців та побажав "світла" росіянам
Фото: EPA/UPG

Папа Римський Франциск, який 9 квітня очолив на площі Святого Петра у Ватикані месу з нагоди Великодня, звернувся з великоднім посланням та благословенням Urbi et Orbi. У своїй проповіді понтифік згадав про українців та росіян.

Про це пише "Радіо Свобода".

"Допоможи (Боже, -ред.) любому українському народові на дорозі до миру та вилий пасхальне світло на російський народ. Утіш поранених і тих, хто втратив через війну своїх близьких, і вчини, щоби полонені змогли повернутися цілі і здорові до своїх сімей. Відкрий серця всієї міжнародної спільноти, щоби вона докладала зусилля для того, щоби покласти край цій війні та всім конфліктам, які обагряють світ кров’ю", – сказав Папа.

Він попросив молитви за тих, хто втратив родичів і друзів та залишився без домівки.

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Нагадаємо, що напередодні Міністерство закордонних справ України розкритикувало Хресну ходу в Римі у Страсну п’ятницю через спробу прирівняти жертву та агресора. Мова йде про тексти, які були зачитані під час 10-ої стації Хресної ходи: від імені українського підлітка, який знайшов прихисток в Італії після захоплення російськими військами Маріуполя, та російського хлопця, брат-військовослужбовець якого втратив життя, а батько та дід зникли безвісти як учасники загарбницької війни Росії проти України.

"Намагання поставити знак рівності між Україною, яка страждає, та Росією, яка завдає страждань, не сприяє примиренню", наголосили в МЗС.

Минулого року Ватикан також намагався напередодні Великодня за григоріанським календарем "помирити" росіян та українців, запропонувавши представницям двох народів символічно нести хрест під час Хресної дороги у Страсну п’ятницю біля Колізею. Київ тоді назвав ініціативу вкрай обурливою і несвоєчасною.

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