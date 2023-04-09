У Франції суд визнав банкрутом відділення пропагандистського каналу Росії RT France, – Politico

У Франції суд міста Нантер офіційно визнав банкрутом французьке відділення російського пропагандистського каналу RT.

Про це пише Politico з посиланням на президентку RT France Ксенію Федорову.

"Суд Нантера ухвалив рішення про ліквідацію RT France – ЗМІ, яке не подобалося Еммануелю Макрону з моменту його запуску і яке рік тому потрапило під санкції ЄС як запобіжний засіб через конфлікт в Україні", – написала Федорова у Twitter.

У березні минулого року Європейський Союз заборонив фінансованим Росією медіа, таким як Sputnik і RT, раніше відоме як Russia Today, мовити в Європі після того, як РФ розпочала повномасштабну агресію проти України. Проте, як наголошує видання, санкції не завадили ЗМІ виробляти контент.

"Минулого року російський канал продовжував виробляти, публікувати та транслювати матеріали, дедалі більше орієнтовані на франкомовну аудиторію в африканських країнах, таких як Малі та Буркіна-Фасо", – повідомляє Politico.

Раніше цього року французький уряд заблокував банківські рахунки RT France після рішення ЄС щодо заморожування активів, ухвалене у грудні 2022-го. У компанію було призначене нове керівництво, після чого вона перебувала на межі банкрутства.

За словами Федорової, співробітники RT France будуть звільнені найближчими днями.

Нагадаємо, у лютому у Німеччині припинив діяльність місцевий канал Russia Today. У березні у Молдові заблокували сайти пропагандистського російського агентства Sputnik.