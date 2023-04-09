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У Франції суд визнав банкрутом відділення пропагандистського каналу Росії RT France, – Politico

Співробітники RT France будуть незабаром звільнені.

У Франції суд визнав банкрутом відділення пропагандистського каналу Росії RT France, – Politico
Фото: з відкритих джерел

У Франції суд міста Нантер офіційно визнав банкрутом французьке відділення російського пропагандистського каналу RT.

Про це пише Politico з посиланням на президентку RT France Ксенію Федорову.

"Суд Нантера ухвалив рішення про ліквідацію RT France – ЗМІ, яке не подобалося Еммануелю Макрону з моменту його запуску і яке рік тому потрапило під санкції ЄС як запобіжний засіб через конфлікт в Україні", – написала Федорова у Twitter.

У березні минулого року Європейський Союз заборонив фінансованим Росією медіа, таким як Sputnik і RT, раніше відоме як Russia Today, мовити в Європі після того, як РФ розпочала повномасштабну агресію проти України. Проте, як наголошує видання, санкції не завадили ЗМІ виробляти контент.

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"Минулого року російський канал продовжував виробляти, публікувати та транслювати матеріали, дедалі більше орієнтовані на франкомовну аудиторію в африканських країнах, таких як Малі та Буркіна-Фасо", – повідомляє Politico.

Раніше цього року французький уряд заблокував банківські рахунки RT France після рішення ЄС щодо заморожування активів, ухвалене у грудні 2022-го. У компанію було призначене нове керівництво, після чого вона перебувала на межі банкрутства.

За словами Федорової, співробітники RT France будуть звільнені найближчими днями.

Нагадаємо, у лютому у Німеччині припинив діяльність місцевий канал Russia Today. У березні у Молдові заблокували сайти пропагандистського російського агентства Sputnik. 

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