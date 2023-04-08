Румунські винищувачі перехопили над Балтією два російських Су-27

Румунські винищувачі, що базуються у країнах Балтії, піднялися для перехоплення двох російських Су-27.

Про це пише "Європейська правда".

7 квітня, через шість днів з початку їхнього чергування у рамках посиленої місії повітряного патрулювання у Балтії, пілоти отримали сповіщення від Центру повітряних операцій НАТО у німецькому Юдемі про неідентифіковані літаки над міжнародними водами у зоні відповідальності НАТО.

Після перехоплення винищувачі ідентифікували як російські Су-27. Румунські пілоти супроводжували їх до виходу із зони відповідальності Альянсу.

Нагадаємо, що НАТО проведе з 12 по 23 червня авіаційні навчання Air Defender 2023. Це будуть найбільші навчання з розгортання військово-повітряних сил із моменту заснування Альянсу в 1949 році.