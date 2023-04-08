Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Таємні документи про посилення ЗСУ перед контрнаступом опублікували в соцмережах, – New York Times
Таємні документи про посилення ЗСУ перед контрнаступом опублікували в соцмережах, – New York Times
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
В автомобільній аварії загинув колишній нардеп Володимир Стретович
В автомобільній аварії загинув колишній нардеп Володимир Стретович
​Квітень. Проміжний фініш
​Квітень. Проміжний фініш
«Коли попи притисли мене до стіни, підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю», – військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі
«Коли попи притисли мене до стіни, підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю», – військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі
Тайвань у центрі ідеального шторму. Візит президента Цай до США. Війна стає ближчою?
Тайвань у центрі ідеального шторму. Візит президента Цай до США. Війна стає ближчою?
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
ГоловнаСвіт

Румунські винищувачі перехопили над Балтією два російських Су-27

Вони супроводжували росіян до виходу із зони відповідальності НАТО.

Румунські винищувачі перехопили над Балтією два російських Су-27
Фото: defense.gov

Румунські винищувачі, що базуються у країнах Балтії, піднялися для перехоплення двох російських Су-27.

Про це пише "Європейська правда". 

7 квітня, через шість днів з початку їхнього чергування у рамках посиленої місії повітряного патрулювання у Балтії, пілоти отримали сповіщення від Центру повітряних операцій НАТО у німецькому Юдемі про неідентифіковані літаки над міжнародними водами у зоні відповідальності НАТО.

Після перехоплення винищувачі ідентифікували як російські Су-27. Румунські пілоти супроводжували їх до виходу із зони відповідальності Альянсу.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що НАТО проведе з 12 по 23 червня авіаційні навчання Air Defender 2023. Це будуть найбільші навчання з розгортання військово-повітряних сил із моменту заснування Альянсу в 1949 році.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies