Лідери Франції та Китаю оприлюднили спільну декларацію: подробиці

У документі не оминули війну в Україні та обстріли українських АЕС.

Президент Франції Еммануель Макрон і глава Китаю Сі Цзіньпін оприлюднили спільну декларацію за підсумками візиту Макрона 5-7 квітня до Пекіна.

Про це йдеться на сайті Єлисейського палацу.

Сторони домовилися:

укріплювати політичний діалог та сприяти взаємній політичній довірі;

зміцнювати глобальну безпеку та стабільність;

сприяти економічному обміну;

відновити людський та культурний обмін.

Серед іншого обидві держави проводитимуть щорічні зустрічі президентів. Також продовжать тісні консультації щодо Корейського півострова.

Франція та Китай підтвердили свою підтримку Спільної заяви глав держав та урядів Китаю, Франції, Росії, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів (P5) від 3 січня 2022 року про запобігання ядерній війні та перегонам озброєнь. Обидві сторони підтримують всі зусилля щодо відновлення миру в Україні на основі міжнародного права та цілей та принципів Статуту ООН.

Також Макрон і Цзіньпін виступили проти збройних нападів на атомні електростанції та інші ядерні об'єкти, підтримують Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у його зусиллях щодо сприяння ядерній безпеці та захисту мирних ядерних установок.

"Франція та Китай підтверджують свою прихильність до збалансованого сприяння трьом стовпам Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), а сам: ядерного роззброєння, ядерного нерозповсюдження та мирного використання ядерної енергії, а також постійно зміцнювати універсальність, авторитет та ефективність ДНЯЗ", - йдеться у тексті декларації.

Обидві держави сприятимуть політичному та дипломатичному врегулюванню іранської ядерної проблеми.

Щодо бізнесу, то Китай і Франція зобов'язуються надавати справедливі та недискримінаційні умови конкуренції компаніям, особливо в галузі косметики, сільськогосподарської та агропродовольчої продукції, управління повітряним рухом, фінансів (банки, страхування, управління активами), охорони здоров'я (медичне обладнання, вакцини) і навіть енергетика, інвестиції та сталий розвиток. Також сторони хочуть активізувати своє партнерство у сільськогосподарській, агропродовольчій, ветеринарній та фітосанітарній сферах.

Крім того, Китаю закуповує у Франції 160 літаків Airbus. Обидві держави вітають співпрацю між космічними установами двох країн щодо зонду "Чан'є-6" та спільних досліджень позаземних зразків.

Також Франція та Китай розвивають практичну співпрацю в галузі цивільної ядерної енергетики в межах Угоди про співробітництво у галузі мирного використання ядерної енергії між двома урядами. Вони підтримують вивчення своїми компаніями можливості зміцнення їх промислового та технологічного співробітництва, зокрема, щодо переробки ядерних відходів.

Серед інших домовленостей - укладення дорожньої карти щодо співробітництва в галузі спадщини. Це стосується, зокрема, присутності китайських експертів разом із французькими командами на місці реставрації собору Нотр-Дам у Парижі, співробітництва в галузі захисту, реставрації та вивчення Теракотової армії, проєкти співпраці навколо храму Гуншутан та гробниці Маолін, а також сприяння об'єднанню французьких та китайських об'єктів всесвітньої спадщини. Дві держави докладатимуть спільних зусиль для запобігання та боротьби з крадіжками, таємними розкопками, імпортом та незаконним вивезенням культурних цінностей.

Також уряди держав сприятимуть розвитку викладання двох мов у школах двох сторін та розширенню двомовних курсів, а ще сприятимуть обміну та підготовці вчителів іноземних мов і обміну між школами.

Нагадаємо, під час візиту до Китаю президенту Франції Еммануелю Макрону не вдалося переконати главу КНР Сі Цзіньпіна суттєво змінити позицію стосовно війни в Україні.

Сі дав зрозуміти, що готовий зателефонувати до Президента України Володимира Зеленського "у свій час".