У червні НАТО проведе найбільші авіаційні навчання за свою історію - залучать майже 220 літаків

Крім Німеччини та США у заході візьмуть участь 22 країни-союзники.

НАТО проведе з 12 по 23 червня авіаційні навчання Air Defender 2023.

Як ідеться на сайті Національної гвардії США, це будуть найбільші навчання з розгортання військово-повітряних сил із моменту заснування Альянсу в 1949 році.

У заході братимуть участь приблизно 220 літаків 23 типів. Крім Німеччини та США до авіанавчань долучаться ще 22 держави-союзниці.

Багатонаціональні навчання під керівництвом Німеччини будуть зосереджені на оперативній та тактичній польовій підготовці, переважно у Німеччині, з передовими оперативними пунктами в Чехії, Естонії та Латвії.

Багатонаціональні навчання під керівництвом Німеччини будуть зосереджені на оперативній та тактичній польовій підготовці, переважно у Німеччині, з передовими оперативними пунктами в Чехії, Естонії та Латвії.

"Air Defender 2023 стратегічно об'єднує Сполучені Штати та Німеччину. Навчання перевіряють не лише нашу оперативну сумісність для спільної роботи, але також перевіряють нашу здатність швидко розгортати та швидко використовувати [коаліційну авіацію", — сказав генерал-лейтенант ВПС США Майкл Лох.

Навчання з колективної оборони зосереджені на можливості Німеччини командувати і контролювати багатонаціональні військово-повітряні сили, які діють з німецьких аеродромів. Багатонаціональні літаки літатимуть у повітряному просторі Німеччини на півночі, сході та півдні, кожен з яких буде здатний підтримувати комплексні повітряні операції.

Нагадаємо, сейм Литви ухвалив резолюцію про запрошення України до НАТО.

Тим часом військовослужбовці ЗСУ взяли участь в навчальному курсі для офіцерів тактичної та штабної ланки Центру передового досвіду цивільно-військового співробітництва (ЦВС) НАТО.