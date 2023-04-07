Група приблизно з 18 українських офіцерів прибуде на Кіпр для навчання в останній тиждень квітня.

Міністр оборони України Олексій Резніков 7 квітня відвідав Кіпр.

Як повідомив він у своєму твітері, з грецьким колегою Міхалісом Георгалласом обговорили ситуацію на фронті, а також співпрацю в оборонні та гуманітарній сферах.

"Вдячні Кіпру за рішучу підтримку нашої територіальної цілісності, допомогу в оборонній (тренінги, зокрема, курс із розмінування) та гуманітарній сферах", - написав Резніков.

Visiting 🇨🇾

Had a great meeting with my colleague @GiorgallasM

Provided an update on the situation on the battlefield.

Grateful to 🇨🇾 for its strong support of our territorial integrity, assistance in defense (trainings, incl. a course on de-mining) & humanitarian spheres

🇺🇦🤝🇨🇾 pic.twitter.com/Vkbp6Iop5K — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 7, 2023

За інформацією видання Politis, Кіпр запропонує Україні технічне навчання з розмінування у межах своєї гуманітарної допомоги.

Група приблизно з 18 українських офіцерів прибуде на Кіпр для навчання в останній тиждень квітня. Нині Резніков отримав можливість відвідати спеціальні тренування в місцевому військовому таборі.

Кіпр має цікаві для України ЗРК ТОР-М1 і БУК-М1-2, а також російські танки БМП-3 і Т-80. Однак країна їх не хоче продавати. Пояснюють це тим, що можуть виникнути серйозні прогалини в обороноздатності цієї держави.

Нагадаємо, 6 квітня Резніков відвідав Грецю, де з тамтешнім міністром оборони домовлявся про оборонну допомогу.

Тим часом глава уряду Денис Шмигаль у найближчі тижні відвідає Канаду, аби домовитися про боєприпаси.