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Міністри оборони України та Кіпру домовилися про навчання українських саперів

Група приблизно з 18 українських офіцерів прибуде на Кіпр для навчання в останній тиждень квітня.

Міністри оборони України та Кіпру домовилися про навчання українських саперів
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони України Олексій Резніков 7 квітня відвідав Кіпр.

Як повідомив він у своєму твітері, з грецьким колегою Міхалісом Георгалласом обговорили ситуацію на фронті, а також співпрацю в оборонні та гуманітарній сферах.

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"Вдячні Кіпру за рішучу підтримку нашої територіальної цілісності, допомогу в оборонній (тренінги, зокрема, курс із розмінування) та гуманітарній сферах", - написав Резніков.

За інформацією видання Politis, Кіпр запропонує Україні технічне навчання з розмінування у межах своєї гуманітарної допомоги.

Група приблизно з 18 українських офіцерів прибуде на Кіпр для навчання в останній тиждень квітня. Нині Резніков отримав можливість відвідати спеціальні тренування в місцевому військовому таборі.

Кіпр має цікаві для України ЗРК ТОР-М1 і БУК-М1-2, а також російські танки БМП-3 і Т-80. Однак країна їх не хоче продавати. Пояснюють це тим, що можуть виникнути серйозні прогалини в обороноздатності цієї держави.

Нагадаємо, 6 квітня Резніков відвідав Грецю, де з тамтешнім міністром оборони домовлявся про оборонну допомогу.

Тим часом глава уряду Денис Шмигаль у найближчі тижні відвідає Канаду, аби домовитися про боєприпаси.

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