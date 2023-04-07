Міністр оборони України Олексій Резніков 7 квітня відвідав Кіпр.
Як повідомив він у своєму твітері, з грецьким колегою Міхалісом Георгалласом обговорили ситуацію на фронті, а також співпрацю в оборонні та гуманітарній сферах.
"Вдячні Кіпру за рішучу підтримку нашої територіальної цілісності, допомогу в оборонній (тренінги, зокрема, курс із розмінування) та гуманітарній сферах", - написав Резніков.
Visiting 🇨🇾— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 7, 2023
Had a great meeting with my colleague @GiorgallasM
Provided an update on the situation on the battlefield.
Grateful to 🇨🇾 for its strong support of our territorial integrity, assistance in defense (trainings, incl. a course on de-mining) & humanitarian spheres
🇺🇦🤝🇨🇾 pic.twitter.com/Vkbp6Iop5K
За інформацією видання Politis, Кіпр запропонує Україні технічне навчання з розмінування у межах своєї гуманітарної допомоги.
Група приблизно з 18 українських офіцерів прибуде на Кіпр для навчання в останній тиждень квітня. Нині Резніков отримав можливість відвідати спеціальні тренування в місцевому військовому таборі.
Кіпр має цікаві для України ЗРК ТОР-М1 і БУК-М1-2, а також російські танки БМП-3 і Т-80. Однак країна їх не хоче продавати. Пояснюють це тим, що можуть виникнути серйозні прогалини в обороноздатності цієї держави.
Нагадаємо, 6 квітня Резніков відвідав Грецю, де з тамтешнім міністром оборони домовлявся про оборонну допомогу.
Тим часом глава уряду Денис Шмигаль у найближчі тижні відвідає Канаду, аби домовитися про боєприпаси.