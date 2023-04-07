"Євросолідарність" вважає звільнення голови Львівської облради порушенням принципу єдності

Звільнення Ірини Гримак з посади голови Львівської обласної Ради під час дії воєнного стану є грубим порушенням принципу внутрішньої єдності. Так рішення депутатів відправити очільницю облради від "ЄС" у відставку прокоментували в партії "Європейська Солідарність". Там заявили, що керував збором голосів за відставку пані Гримак голова Львівської ОДА.

"Поштовхом для атаки на нашу політичну силу стала низка ініціатив, які Ірина Гримак мала реалізувати найближчим часом на рівні обласної ради. Йдеться про кілька важливих заяв, які ініціювала «ЄС» і на підтримку яких розраховувала», - заявили в "ЄС".

Зокрема йдеться про повернення тридцятитисячних щомісячних премій усім військовослужбовцям; про неприйнятність ініціатив щодо скорочення пільг учасникам бойових дій; про прискорення виплат родинам загиблих і пораненим воїнам; про розрив угод на оренду земельних ділянок з громадами УПЦ МП, які ще деінде залишаються на Львівщині.

"Результативність таких голосувань значною мірою залежить від активності голови облради, тому місцева влада і вирішила позбутися Ірини Гримак. В те, що це сталося без вказівок із столичних кабінетів, хочеться вірити, але не віриться. Прикметно, що Ірину Гримак відправили у відставку в день, коли петиція за повернення 30 тисяч виплат військовим набрала необхідну кількість голосів на сайті Президента України", - резюмували в партії.