Депутати відправили голову Львівської облради у відставку

Вони визнали її роботу незадовільною.

Депутати Львівської обласної ради вирішили відправити голову Ірину Гримак у відставку.

Про це йдеться на сайті ради.

6 квітня відбулася позачергова сесія, на якій Гримак прозвітувала за свою роботу у 2021 та 2022 роках.

Депутати обласної ради після обговорення визнали роботу голови облради незадовільною. Тоді за ініціативою третини народних обранців стартувала процедура дострокового припинення повноважень голови.

Це рішення підтримали 48 депутатів.

Нагадаємо, раніше голова Миколаївської облради заявила про спробу перевороту - депутати зламали двері в сесійний зал обласної ради і винесли звідти кабінку для голосування.

У Запорізькій області народні обранці звільнили голову ради, який пробув на посаді три дні, та проголосували за іншу кандидатуру.