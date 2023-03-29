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Гросмейстери провели сеанс одночасної гри з шахістами Львівщини для підтримки ЗСУ

На зібрані під час заходу кошти придбають приціли та перископи для військових. 

Гросмейстери провели сеанс одночасної гри з шахістами Львівщини для підтримки ЗСУ
Фото: Oleh Radyk

Понад 60 шахістів Львівської області провели сеанс одночасної гри в шахи “Весняний контрнаступ” з відомими гросмейстерами для підтримки ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба Львівської ОВА.

Захід зібрав понад 60 учасників. Серед них були аматори та професіонали різного віку. 

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Проти них грали міжнародні гросмейстери Марта Літинська, Олег Романишин, Олександр Белявський та Адріян Михальчишин.

Серед наймолодших учасників були школярі. Учень 6 класу Роман шахами займається з 5 років, а 10-річна Яна грає в шахи вже понад три роки. 

Зібрані під час заходу кошти скерують до благодійної організації “Львівський Лицар” на закупівлю прицілів та перископів для військових. 

Нагадаємо, у березні 2023 року платформа United24 перетнула межу в 300 млн доларів внесків.

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