Гросмейстери провели сеанс одночасної гри з шахістами Львівщини для підтримки ЗСУ

На зібрані під час заходу кошти придбають приціли та перископи для військових.

Понад 60 шахістів Львівської області провели сеанс одночасної гри в шахи “Весняний контрнаступ” з відомими гросмейстерами для підтримки ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба Львівської ОВА.

Захід зібрав понад 60 учасників. Серед них були аматори та професіонали різного віку.

Проти них грали міжнародні гросмейстери Марта Літинська, Олег Романишин, Олександр Белявський та Адріян Михальчишин.

Серед наймолодших учасників були школярі. Учень 6 класу Роман шахами займається з 5 років, а 10-річна Яна грає в шахи вже понад три роки.

Зібрані під час заходу кошти скерують до благодійної організації “Львівський Лицар” на закупівлю прицілів та перископів для військових.

Нагадаємо, у березні 2023 року платформа United24 перетнула межу в 300 млн доларів внесків.