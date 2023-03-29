ФІБА розмірковує над допуском Росії до відбірного олімпійського турніру

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) вивчає можливість допуску команди РФ до участі у попередній кваліфікації Олімпійських ігор 2024 року у Парижі, повідомляє sport.ua.

Повідомляється, що у попередній кваліфікації візьмуть участь 40 збірних. 28 із них змагалися у другому раунді кваліфікації до чемпіонату світу та не пройшли у фінальну частину турніру.

Ще 12 команд, які не потрапили у фінал відбору на ЧС-2023, проходять за рейтингом. Збірна Росії – одна з чотирьох найкращих європейських збірних за рейтингом.

Підсумкове рішення щодо участі збірної РФ в олімпійському відборі має бути прийняте 28 квітня.