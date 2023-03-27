IBU не має наміру повертати росіян на міжнародні змагання

Президент Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) Олле Далін висловився категорично проти повернення російських та білоруських спортсменів на міжнародні турніри.

"Проста відповідь – так (на питання, чи є і зараз думка біатлонної спільноти так само одностайно підтримувати Україну, - прим. LB.ua).

На конгресі у вересні ми мали голосування з цього питання з двох пунктів, і результатом стала дуже сильна підтримка Федерації біатлону України. І наша підтримка триватиме доти, доки ситуація не покращиться", - цитує Далина biathlon.com.ua. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"Я знаю, що МОК шукає шляхів повернення російських та білоруських спортсменів на Олімпіаду. Для нас, як для Федерації зимових видів спорту, це питання зараз не стоїть на порядку денному.

Можливо, для літніх Олімпійських ігор у Парижі 2024 року воно є пріоритетнішим. Щодо IBU, ми стоїмо на своєму і дотримуємося рішення Конгресу", - зазначив президент IBU.

Нагадаємо, у 2018 році МОК припинив фінансування Міжнародного союзу біатлоністів через допінг-скандал.