Ротань прокоментував поразку в матчі проти Англії

В.о. головного тренера збірної України Руслан Ротань висловився про поразку в матчі кваліфікації Євро-2024 проти Англії (0:2).

За словами українського фахівця, "синьо-жовті" не дотерпіли в першому таймі, що серйозно вдарило по психології.

"Вважаю, трохи не дотерпіли під кінець тайму. Звичайно, коли пропускаєш голи в роздягальню, то вже психологічно треба по-іншому налаштовуватися. Коли йдеш у роздягальню з рахунком 0:2 на табло, коли за 2 хвилини подвоюють, то це стає складним завданням. Тому що ми розуміли, проти кого ми граємо.

Ми грали проти Англії, проти сильної команди. Ви бачили, що майстерність цієї команди на дуже високому рівні. Я можу сказати, що хлопці заслуговують на більше. У нас дуже хороша команда, потрібен час. Ви бачите, що ця команда здатна на більше", - цитує Ротаня пресслужба Української асоціації футболу.

"Так, звичайно, останній матч був пів року тому. Складно перша гра дається. Можна сказати, ми трохи омолоджуємося. Цей баланс, який у нас зараз є, він у майбутньому дасть дуже хороший результат і зробить хорошу команду. Але потрібен час. Ця перша гра проти сильного суперника показала, що майбутнє є.

Що стосується підтримки, то було приємно бачити велику армію вболівальників. Хочемо подякувати нашим фанатам, а також фанатам збірної Англії, які також нас підтримували. Стадіон Вемблі - неймовірна атмосфера, не передати.

Можна тільки мріяти. Вважаю, що саме цей матч дасть поштовх нашій команді, щоб досягти висот", - впевнений наставник збірної України.

Крім того, Ротань висловився про свої кадрові рішення в матчі на "Вемблі".

Зокрема, керманич збірної пояснив, чому Олександра Зінченка в другому таймі було переведено на правий фланг.

"Коли заходили у фланг, ми втратили дуже багато м'ячів, тому в цій позиції я розраховував на те, що ми не будемо втрачати м'ячі й більше контролюватимемо гру. Із цим пов'язано.

Плюс випустив свіжих гравців у середину, щоб дати поштовх і все ж таки змогти переломити хід зустрічі, бути трішки активнішими попереду. Але, на жаль, нам не вдалося бути агресивними попереду сьогодні", - додав Ротань.

Також коуч "синьо-жовтих" розповів, чому Віктор Циганков не вийшов у старті, а Артем Довбик з'явився на полі занадто пізно.

"Розумієте, коли матч закінчився з результатом, який маємо на табло, то можна багато чого говорити зараз і виправдовуватися. Але перед грою ми маємо план, який ми бачимо.

Ми розуміли прекрасно, що перші хвилини в першому таймі будуть для нас складними, збірна Англії буде нас пресувати, буде активно накривати, буде давати мало часу на роботу з м'ячем. У першому таймі потрібно було просто витримати цей натиск, добре контролювати м'яч", - зазначив Ротань.

"І якраз була ідея в другому таймі, що Циганков, який зараз справді в чудовій формі, я згоден із вами, мав вийти і зробити результат своїми успішними діями. Але, на жаль, ці моменти і плани не сходяться. Можна по-різному це оцінювати. Але це було моє рішення, я його прийняв.

Що стосується виходу Довбика на заміну, то, можливо, можна було трохи раніше. Однак Яремчук добре працював на оборону", - відповів Ротань.