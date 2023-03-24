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Кіченок та Остапенко вийшли до 1/8 фіналу Miami Open

У першому раунді турніру був переможений американський дует.

Кіченок та Остапенко вийшли до 1/8 фіналу Miami Open
Фото: БТУ

У 1/16 фіналу парного турніру Відкритого чемпіонату Майамі з тенісу українсько-латвійський тандем Людмила Кіченок/Олена Остапенко зустрічався з американською парою Даніель Коллінз/Лейтон Стернс.

Матч затягнув на три сета і завершився тяжкою, вольовою перемогою Людмили та Олени – 3:6, 6:1, 10:8.

Поєдинок тривав 77 хвилин.

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За право зіграти у чвертьфіналі Кіченок та Остапенко посперечаються з переможцями матчу Вероніка Кудерметова/Людмила Самсонова (обидві – Росія) – Керолайн Доулхайд/Медісон Кіз (обидві – США).

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