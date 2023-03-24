Промоутер Ф'юрі звинуватив Усика у зриві бою за абсолютну корону

Співпромоутер володаря титулу за версією WBC у суперважкому дивізіоні Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) Френк Воррен прокоментував резонансне звернення британця до чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO, IBF і The Ring Олександру Усику (20-0, 13 КО), в якому "Циганський король" ображав українця та назвав Усика ініціатором зриву титульного бою.

"Я чесно думаю, що він сказав те, що хотів. Йому плювати на гроші. Він просто хотів битися за чотири пояси, але сторона суперника вийшла з бою.

Можна робити і говорити все що хочеш, але сторона Усика вийшла з бою", - цитує Воррена Boxing News 24.

Нагадаємо, запланований на 29 квітня бій між Ф'юрі та Усиком за звання абсолютного чемпіона зірвався. Причина - розбіжності сторін щодо суми гонорару за реванш.