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Промоутер Ф'юрі звинуватив Усика у зриві бою за абсолютну корону

"На злодії і шапка горить".

Промоутер Ф'юрі звинуватив Усика у зриві бою за абсолютну корону
Фото: boxing-social.com

Співпромоутер володаря титулу за версією WBC у суперважкому дивізіоні Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) Френк Воррен прокоментував резонансне звернення британця до чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO, IBF і The Ring Олександру Усику (20-0, 13 КО), в якому "Циганський король" ображав українця та назвав Усика ініціатором зриву титульного бою.

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"Я чесно думаю, що він сказав те, що хотів. Йому плювати на гроші. Він просто хотів битися за чотири пояси, але сторона суперника вийшла з бою.

Можна робити і говорити все що хочеш, але сторона Усика вийшла з бою", - цитує Воррена Boxing News 24.

Нагадаємо, запланований на 29 квітня бій між Ф'юрі та Усиком за звання абсолютного чемпіона зірвався. Причина - розбіжності сторін щодо суми гонорару за реванш.

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