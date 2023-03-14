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Шотландський клуб провів благодійний збір для України

За "Фолкерк" грає українець Максим Кучерявий.

Шотландський клуб провів благодійний збір для України
Футболісти "Фолкерка" після перемоги
Фото: ФК "Фолкерк"

У рамках чвертьфіналу Кубка Шотландії клуб українця Максима Кучерявого "Фолкерк" на своєму 6-тисячному стадіоні приймав "Ейр Юнайтед" та здобув вольову перемогу – 2:1.

Українець вийшов у стартовому складі та відіграв 82-і хвилини.

Зазначимо, що перед поєдинком "Фолкерком" у кооперації з Falkirk Rotary Club було проведено благодійний збір для України, - наголошується у заяві у Twitter-акаунті "Фолкерка".

Додамо, що 20-річний Кучерявий виступає за шотландський клуб на правах оренди.

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Огляд матчу "Фолкерк" - "Ейр Юнайтед".

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