У рамках чвертьфіналу Кубка Шотландії клуб українця Максима Кучерявого "Фолкерк" на своєму 6-тисячному стадіоні приймав "Ейр Юнайтед" та здобув вольову перемогу – 2:1.

Українець вийшов у стартовому складі та відіграв 82-і хвилини.

Зазначимо, що перед поєдинком "Фолкерком" у кооперації з Falkirk Rotary Club було проведено благодійний збір для України, - наголошується у заяві у Twitter-акаунті "Фолкерка".

🇺🇦 In partnership with Falkirk Rotary Club there will be a charity collection for Ukraine ahead of tonight's game.



🗳️ Volunteers will be on the concourses inside the Stadium for any supporters who wish to make a donation. pic.twitter.com/xAKhjMpLlQ — Falkirk FC (@FalkirkFC) March 13, 2023

Додамо, що 20-річний Кучерявий виступає за шотландський клуб на правах оренди.

Огляд матчу "Фолкерк" - "Ейр Юнайтед".