Цуренко знялася з турніру WTA в Індіан-Веллсі через "панічну атаку"

Українська тенісистка Леся Цуренко (№95 WTA) розповіла про причину відмови від матчу 1/16 фіналу проти білоруської Арини Соболенко (№2 WTA) на турнірі серії WTA 1000 Mandatory в Індіан-Веллсі.

"Причиною відмови стала панічна атака. Офіційно буде написано "особисті причини", але фактично це проблеми з диханням і, можна сказати, істерика.

Кілька днів тому у мене була розмова з нашим СЕО WTA Стівом Саймоном, і я була абсолютно шокована тим, що почула. Він сказав мені, що сам він війну не підтримує, але якщо гравці з Росії та Білорусі її підтримують, то це тільки їхня власна думка, і думка інших людей не повинна мене засмучувати.

Водночас він зазначив, що якби з ним таке відбувалося і він був би на моєму місці, то він почувався би жахливо, - цетує Цуренко btu.org.ua.

"Крім того, він висловив упевненість у тому, що росіяни і білоруси повернуться на Олімпіаду, і сказав, що це станеться саме так, як відбувається зараз у тенісі. Також він сказав, що "фейр-плей" та олімпійські принципи не порушені, а якраз навпаки.

Саме той факт, що вони виступлять на Олімпіаді, і покаже, що ці принципи працюють, що всі рівні і всі мають можливість там виступати. На запитання чи розуміє він, що говорить мені це під час активної фази військової агресії Росії в моїй країні, він сказав, що так, і це його думка", - наголошує українська тенісистка.

"Я була абсолютно шокована цією розмовою і вже в минулій грі (проти Донни Векич, - прим. LB.ua) було неймовірно складно грати, складно зібратися і сьогодні, коли прийшов час йти на корт, у мене почалася панічна атака і я просто не змогла туди вийти. Дуже сподіваюся, що зможу всю цю інформацію перетравити і буду більш готова до наступного турніру.

Наша розмова зі Стівом Саймоном відбулася ще до матчу проти Донни Векич. У мене накопичилося кілька запитань до нього: наприклад, щодо якості м'ячів у Монтерреї, де я через це не змогла дограти турнір, і багато гравців скаржилися на болі в плечах, кистях і ліктях.

Також, у мене було багато запитань щодо допомоги українцям, і ми плавно перейшли до гострих тем, і я все це від нього почула. Я під враженням від усього цього просто ментально сьогодні зірвалася чесно кажучи", - додала Леся.

"Наприклад, я ставила йому запитання, чи буде надано українцям у WTA-турі таку допомогу, яка була на Australian Open, де організатори за запитом надали додаткове проживання та харчування кожному українцю стільки, скільки було необхідно.

На це запитання я почула відповідь: "Я продовжуватиму спостерігати за ситуацією". Тобто фактично він дав зрозуміти, що ніякої допомоги не буде, як її не було весь рік.

Про мою розмову зі Стівом знають тільки гравці з нашої групи, з ким ми постійно на зв'язку, знає Еліна. Усі також шоковані. Ми попросили організувати конференц-кол із Радою директорів WTA, щоб порушити там питання, як така людина, як Стів Саймон, може бути лідером у WTA, і що нам з усім цим робити.

Як нам далі розуміти, що наша організація хоч якось захищає наші права. Я просто не розумію, як сталося в цьому світі, що потрібно пояснювати такі речі. Це дуже дивно і дуже боляче", - зазначила Цуренко.