У рамках 27-го туру французької Ліги 1 у Марселі місцевий однойменний клуб Руслана Малиновського приймав "Страсбур" Едуарда Соболя.
Матч завершився результативною нічиєю – 2:2.
Зазначимо, що українці встигли зустрітися на полі – Малиновський вийшов у старті та відіграв 81 хвилину, а Соболь з'явився на полі на 67-й хвилині.
Додамо, що після цієї нічиєї "провансальці" відпустили лідера ПСЖ вже на 10 очок.
Щодо гостей, то завдяки здобутому очку вони зуміли піднятися на 15-те місце і продовжують відчайдушну боротьбу за виживання.