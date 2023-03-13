У рамках 27-го туру французької Ліги 1 у Марселі місцевий однойменний клуб Руслана Малиновського приймав "Страсбур" Едуарда Соболя.

Матч завершився результативною нічиєю – 2:2.

Зазначимо, що українці встигли зустрітися на полі – Малиновський вийшов у старті та відіграв 81 хвилину, а Соболь з'явився на полі на 67-й хвилині.

Додамо, що після цієї нічиєї "провансальці" відпустили лідера ПСЖ вже на 10 очок.

Щодо гостей, то завдяки здобутому очку вони зуміли піднятися на 15-те місце і продовжують відчайдушну боротьбу за виживання.

Огляд матчу "Марсель" - "Страсбур".