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У чемпіонаті Франції пройшло українське дербі

Соболь проти Малиновського.

У чемпіонаті Франції пройшло українське дербі
"Марсель"
Фото: EPA/UPG

У рамках 27-го туру французької Ліги 1 у Марселі місцевий однойменний клуб Руслана Малиновського приймав "Страсбур" Едуарда Соболя.

Матч завершився результативною нічиєю – 2:2.

Зазначимо, що українці встигли зустрітися на полі – Малиновський вийшов у старті та відіграв 81 хвилину, а Соболь з'явився на полі на 67-й хвилині.

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Додамо, що після цієї нічиєї "провансальці" відпустили лідера ПСЖ вже на 10 очок.

Щодо гостей, то завдяки здобутому очку вони зуміли піднятися на 15-те місце і продовжують відчайдушну боротьбу за виживання.

Огляд матчу "Марсель" - "Страсбур".

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