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Українець Коробов став одноосібним лідером чемпіонату Європи з шахів

Антон переміг грека Куркулоса-Ардітіса.

Українець Коробов став одноосібним лідером чемпіонату Європи з шахів
Антон Коробов
Фото: FIDE

В Врнячка-Баня (Сербія) триває індивідуальний чемпіонат Європи з шахів.

У 7-му турі зустрічалися два лідери - українець Антон Коробов та грек Стаматіс Куркулос-Ардітіс, які набрали перед очним поєдинком по 5,5 очок.

Партія завершилася перемогою українського шахіста.

Після поразки грека, на другій позиції закріпився Бенджамін Гледура з Угорщини (6 очок), саме він буде суперником Коробова у 8 турі, який відбудеться вже сьогодні.

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Додамо, що у 7-му турі відбулося українське дербі - ексчемпіон світу Руслан Пономарьов зустрічався з Віталієм Бернадським. Партія завершилася підписанням мирного договору. Обидва шахісти набрали по 5,5 очок.

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