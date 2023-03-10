Українець Коробов став одноосібним лідером чемпіонату Європи з шахів

В Врнячка-Баня (Сербія) триває індивідуальний чемпіонат Європи з шахів.

У 7-му турі зустрічалися два лідери - українець Антон Коробов та грек Стаматіс Куркулос-Ардітіс, які набрали перед очним поєдинком по 5,5 очок.

Партія завершилася перемогою українського шахіста.

Після поразки грека, на другій позиції закріпився Бенджамін Гледура з Угорщини (6 очок), саме він буде суперником Коробова у 8 турі, який відбудеться вже сьогодні.

Додамо, що у 7-му турі відбулося українське дербі - ексчемпіон світу Руслан Пономарьов зустрічався з Віталієм Бернадським. Партія завершилася підписанням мирного договору. Обидва шахісти набрали по 5,5 очок.